مدير مكتب رئيس الوزراء السابق ينفي شروط مقدمة لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/20 | 15:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من ابو جهاد الهاشمي بشأن 🔻 نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراءعادل عبد المهدي”محمد الهاشمي” ابو جهاد الهاشمي، الخميس، وجود مطالب او شروط مقدمة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.[…]

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