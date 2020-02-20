رسميًا.. محافظ البصرة يمنع دخول الايرانيين إلا بفحص يثبت سلامتهم من “كورونا”

2020/02/20 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر محافظ البصرة اسعد العيداني عدم السماح بدخول الوافدين الايرانيين الى المحافظة، الا بعد استحصال تحليل طبي يثبت سلامتهم من كورونا.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، مخاطبة العيداني لصحة البصرة، بعدم السماح بادخال الايرانيين الا بعد استحصال نتائج طبية تثبت سلامتهم من “كورونا”.واعلنت السلطات الايرانية وفاة شخصين واكتشاف 3 اصابات […]

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