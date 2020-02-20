المرجع الديني فاضل البديري يطالب بإغلاق الحدود مع إيران بسبب كورونا

2020/02/20 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) طالب المرجع الديني آية الله الشيخ فاضل البديري، الحكومة العراقية لإغلاق الحدود العراقية

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