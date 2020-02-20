2020/02/20 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل مباراة السوبر..جماهير الأهلي تستعيد ذكريات تريكة هداف الديربي (المستقلة) – حسام الدين جمال – استغلت جماهير الأهلي مواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، لاستعادة ذكرياتها مع محمد أبو تريكة، نجم الفريق السابق، وهداف مواجهات الفريقين. ويستعد الأهلي، بطل الدوري المصري، لمواجهة الزمالك، حامل لقب كأس مصر، في مباراة ديربي القاهرة، مساء اليوم […]

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