2020/02/20 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو: سوزان نجم الدين: أنا مهوسة بربنا بس هو حبيبى الوحيد (المستقلة) – منى شعلان/كشفت الفنانة السورية سوازن نجم الدين ، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، وهو معجب “مهوس” بيها علي حد واصفها ، قائلة : “جالي واحد مهوس وكان عامل “تاتو” باسمي علي جسده، وكان حالته صعب شوية”.وتابعت: “أنا معرفش خلصت […]

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