توافقا مع رغبة محمد توفيق علاوي.. 53 نائبا يوقعون طلبا لعقد جلسة استثنائيـة للتصويت على الحكومة الاثنين المقبل

2020/02/20 | 15:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قدم 53 نائبا طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب ، لعقد جلسة استثنائيـة للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي الحقائب الوزارية في تشكيلـة الحكومة المؤقتة ، يوم الاثنين المقبل.وكان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي … Readmore

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