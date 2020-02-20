المطلك “يــفضح” علاوي .. له دور كبير بــ “بيع منصب” وزير الدفاع ..!

2020/02/20 | 15:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي حامد المطلكَ في لقاء متلفز مع الدكتور مثنى الحسيني بأن الدكتور اياد رشحه الى منصب وزير دفاع في وزارة عادل عبد المهدي وقبل اعلان التشكيلة الوزارية استدعاه […]

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