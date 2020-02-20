2020/02/20 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : هيا الشعيبي تطلب تبني الطفلة المعنفة بالإمارات المستقلة/ أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من مقطع الفيديو المتداول للطفلة المعنفة من قبل والدتها بالإمارات، مؤكدة أنها على أتم استعداد لتبنيها وتربيتها مع أبنائها.واستنكرت الشعيبي، عبر فيديو لها على “سناب شات” ما فعلته هذه الأم بطفلتها، قائلة :”الله ينتقم منها إن […]

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