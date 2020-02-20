عمليات بغداد: اصابة منتسبين بعد تعرضهما إلى رمانة يدوية في ساحة الخلاني

2020/02/20 | 15:20 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، إصابة منتسبين اثنين بانفجار رمانة يدوية في ساحة الخلاني وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "منتسبين اثنين أصيبا بعد تعرضهما إلى رمانة يدوية في ساحة الخلاني".

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