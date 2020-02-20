غوارديولا يرد على رئيس برشلونة: “لا ترفع صوتك كلنا متورطون”

2020/02/20 | 15:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، بقوة بعد تأييده لعقوبات “يويفا” على ناديه.قام بارتوميو في الساعات الماضية بتوجيه الشكر إلى […]

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