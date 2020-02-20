الفساد والقمع بمقابل الدم والآلام.. شيعة السلطة وشيعة الشعب العراقي

2020/02/20 | 15:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبدالأمير عجام إذا كان الانتفاضة السليمة العراقية بجمهور وتضحيات وزخم المناطق الشيعية، فانها تقمع فعليا على يد سلطات شيعية (الحكومة والميليشيات).هذا يعني اننا حيال انقسام فعلي بين شيعة السلطة وشيعة الشعب العراقي.آراء وقراءات حصرية من كتاب وأكاديميين عراقيين، تناولت هذا … Readmore

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