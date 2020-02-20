نائب يطالب وزير الصحة بالكشف عن إجراءات وزارته لمواجهة ’’كورونا’’ في حال انتقاله للعراق

2020/02/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب في مجلس النواب محمد صاحب الدراجي، الخميس، وزير الصحة جعفر صادق علاوي، بالكشف عن إجراءات وزارته لمواجهة ’’كورونا’’ في حال انتقاله للعراق.

وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر، "أدعو وزير الصحة جعفر علاوي للكشف عن إجراءات الوزارة للوقاية من وباء corona وعن مصير مجموعة العراقيين الذين قدموا من الصين وتم حجرهم".

وأضاف، أن "ذلك من اجل ان يحذر المواطن".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المرجع الديني، فاضل البديري، الحكومة العراقية بإغلاق الحدود مع إيران بعد تسجيل وفاة شخصين بفايروس كورونا، وإصابة 27 شخصاً آخرين.

قبل ذلك، عقدت خلية الأزمة العراقية العليا، اجتماعاً لمناقشة تداعيات انتشار فايروس كورونا في إيران، وتسجيل نحو 25 إصابة فيها، وتأثير ذلك على العراق.

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) أن "خلية الأزمة عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير الصحة لمناقشة ومتابعة أخر التطورات في إيران بعد الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس كورونا".

ونفت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس (20 شباط 2020)، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية القادمة الى العراق، بعد اكتشاف إصابات بفايروس كورونا في عدد من مناطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لا يوجد أي قرار رسمي لغاية الآن، يمنع الرحلات الايرانية من دخول إلى الاراضي العراقية".

وأضاف كاظم أن "الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار، بمنع الرحلات الإيرانية من الدخول إلى العراق غير صحيحة".

وكانت قناة " بي بي سي" الفارسية، قد نقلت، عن مصادر مطلعة أنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية، ليتم الإعلان بعدها عن إصابتين جديدتين.

وأعلنت العديد من الصيدليات في قم نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل.

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس (20 شباط 2020)، استضافة مسؤولين عسكريين في النجف لمعرفة ملابسات أحداث ساحة الصدرين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية

بغداد اليوم- ديالى

طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب غيداء كمبش، الخميس، بإغلاق فوري للحدود مع إيران، بعد وفاة شخصين في إيران بسبب فايروس كورونا، وإصابة 27 آخرين.

وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنها "تطالب الحكومة العراقية

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الخميس (20 شباط 2020)، بوصول وفد من متظاهري الناصرية إلى ساحة اعتصام محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً من متظاهري محافظة ذي قار من ساحة الحبوبي وصل إلى ساح

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