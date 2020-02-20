2020/02/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عبر المكلف بإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل "فيفا" احمد عباس، الخميس، (20 ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المكلف بإدارة الكرة العراقية يعتذر من الظهور الاعلامي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المكلف بإدارة الكرة العراقية يعتذر من الظهور الاعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).