إصابة منتسبين اثنين بانفجار ’’قنبلة يدوية’’ في ساحة الخلاني وسط بغداد

2020/02/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (20 شباط 2020)، إصابة منتسبين اثنين بعد تعرضهما الى "رمانة يد...





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