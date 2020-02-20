بحضور العشائر.. افتتاح سجن بغداد المركزي ( ابو غريب)

2020/02/20 | 15:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ الاخبار افتتح، يوم الخميس، سجن بغداد المركزي “ابو غريب” سابقا، بعد اجراء تحصينات امنية، حسبما أعلنت وزارة العدل.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير العدل فاروق أمين […]

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