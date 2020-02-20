البصرة تحظر دخول الايرانيين وتشترط فحصاً طبياً

2020/02/20 | 15:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني منع دخول الوافدين الايرانيين، وذلك عقب وفاة ايرانيين اثنين وتسجيل اصابات بفيروس كورونا.وسبق ان اعلنت البصرة صباح اليوم، اقامة حجر صحي لعائلة عراقية قادمة من الصين عبر ايران.والصين تعتبر مركز بؤرة فيروس كورونا القاتل.وعبر كتاب وجهه لصحة البصرة، اشترط المحافظ اسعد العيداني استحصال فحص طبي يبين عدم الاصابة بكورونا لأي وافد من ايران.

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