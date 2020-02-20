جرعة منشطات رياضية تنهي حياة نجل “أبو درع”

2020/02/20 | 15:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر طبية بأن نجل زعيم جهة مسلحة يدعى “أبو درع” قد لقي حتفه إثر جرعة منشطات زائدة في بغداد، كان قد تعاطاها أثناء تمرين رياضي.وأعلن مصدر طبي في […]

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