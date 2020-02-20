قنبلة يدوية تصيب عنصري أمن في الخلاني ببغداد

2020/02/20 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس بإصابة منتسبين اثنين جراء هجوم بقنبلة يدوية وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "منتسبين اثنين اصيبوا بعد تعرضهما إلى رمانة يدوية في ساحة الخلاني وسط العاصمة".

وتدور مواجهات بين فترات متباينة بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الخلاني منذ أسابيع، وهو ما يوقع إصابات أغلبهم من المحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 600 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى.

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