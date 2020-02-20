الياسري يدعو إلى وقف السفر عبر مطار النجف الدولي بعد حدوث اصابات بفايروس كورونا في مدينة قم الايرانية

2020/02/20 | 15:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعا محافظ النجف لؤي الياسري مواطني المدينة الى عدم السفر خارج البلاد عبر مطار المحافظة الدولي بعد حدوث اصابات بفايروس كورونا في مدينة قم الايرانية.كما دعا الياسري الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة ، لاخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال … Readmore

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