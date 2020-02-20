ألبيش مركة و آلفاتيكان:

2020/02/20 | 15:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقائه مع بابا الفاتيكان : ناشدهُ ألسّيد برهم صالح بعد عودته من مؤتمر (دافوس) ألأجرامي؛ طالباً من (البابا) ألسلام و آلأمن للعراق و المنطقة, و كأنه تغابى أو غبيّ […]

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