دعاوى تطبيق الشريعة الإسلامية

2020/02/20 | 15:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ مخاضاتٍ عسيرةٍ وسوءَ فهمٍ أعْسَرْ ] مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية الذي لا يُمكن فهمه وتمريره ، فضلاً عن تبريره مع أني ، كما أعتقد قد قلَّبته […]

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