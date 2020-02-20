لأول مرة.. آل باتشينو يخوض تجربة التمثيل في مسلسل

2020/02/20 | 15:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر النجم الأمريكي آل باتشينو، خوض غمار تجربة العمل التلفزيوني بعد 5 عقود من مسيرته الفنية.

فعبر مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، لم يقدم النجم الأمريكي على العمل في مسلسل تلفزيوني إلا الآن، بحسب "رويترز".

وفي العمل الجديد، يلعب باتشينو دور البطولة في مسلسل "صيادون" (هنترز) وهو مسلسل جديد من إنتاج شركة أمازون برايم من المقرر أن يبدأ بثه على منصتها غدا الجمعة.

المسلسل، تدور أحداثه حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينيات، ومستوحى من قصة حقيقية وهو "رسالة حب" إلى جدة مؤلف المسلسل وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

وقال باتشينو الذي سيتم عامه الثمانين في نيسان، لـ"رويترز": "لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات.



الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة".

وأضاف باتشينو الذي كان مرشحا لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "الأيرلندي" (ذي أيرشمان): "هذه أيضا قصة مجنونة...



قصة مجنونة ومرعبة..



حقا مخيفة.



كما تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية".

وقال مؤلف المسلسل ديفيد ويل إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب والتي روتها له عندما كان طفلا.

وقال: "في سن صغيرة بدت لي هذه (القصص) وكأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين".

وأضاف: "العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة.



ومن ثم فمسلسل هنترز هو في حقيقة الأمر رسالة حب لها".

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