المكلف بادارة اتحاد الكرة العراقي يعتذر عن الظهور في وسائل الاعلام

2020/02/20 | 15:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعتذر المكلف بإدارة شؤون الاتحاد العراقي من قبل الفيفا، احمد عباس، اليوم الخميس، عن الظهور في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة، متعهدا ان يكون العمل شفافا وواضحا.

وقال عباس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، "اتقدم بالتقدير والاحترام لجميع وسائل الاعلام واهتمامها الكبير بعمل الاتحاد ولكنه يقدم اعتذاره للظهور في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة"، متعهدا ان "يكون العمل المكلف به شفافا وواضحا للجميع كمادة اعلامية من خلال تقرير اسبوعي تتوضح فيه جميع خطوات العمل المتخذة".

وأضاف "ساكون ممتنا وملبياً لجميع الدعوات لبرامج قنواتنا الرياضية في المرحلة القريبة القادمة عندما تكتمل الصورة الواضحة التي تلبي تساؤلات الوسط الرياضي"، معبرا عن شكره لـ"اهتمام تلك القنوات بأخبار الاتحاد العراقي لكرة القدم".

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