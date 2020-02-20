2020/02/20 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حسن مظفر: بعد وفاة مواطنين إيرانيين في إيران بفيروس كورونا، قبل قليل صرحت وزارة الداخلية إنها ستمنع دخول الإيرانيين للعراق إذا طلبت منها ذلك وزارة الصحة! يعني وزارة الداخلية ما تقدر الخطر اللي يهدد حياة المواطنين رغم إن [وظيفتها] حماية أرواحهم [صورة هاني رمزي تدخل هنا] اني هسه انتظر وزارة الصحة تصرّح بأنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع دخول الايرانيين يحتاج انتخابات مبكرة!.. حسن مظفر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع دخول الايرانيين يحتاج انتخابات مبكرة!.. حسن مظفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).