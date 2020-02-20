2020/02/20 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة بيبسي تتجه إلى رفع استثماراتها في السعودية إلى 17.4 مليار ريال المستقلة…تستهدف شركة بيبسيكو العالمية إلى رفع استثماراتها في السعودية بحدود 6 مليارات ريال، ليصل حجمها إلى 17.4 مليار ريال، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة لتقفز بنحو 52%.وقال برامون لاغوارتا، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي: نحن على يقين بأن رؤية الشركة المتمثلة […]

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