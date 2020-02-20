الحمداني يستقبل عميدة كلية الآثار في جامعة الموصل

2020/02/20 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، عميدة كلية الآثارة في جامعة الموصل د.ياسمين عبد الكريم في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة.وجرى خلال اللقاء تنسيق التعاون بين كلية الآثار وكل من الهيئة العامة للآثار والتراث والدار العراقية للأزياء لإقامة ندوة بعنوان “الآثار والتراث بين الواقع والطموح” في […]

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