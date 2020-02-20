الرئيس صالح يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي بالمساءلة عن جرائم داعش

2020/02/20 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (20 شباط 2020)، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريم خان، لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، استقبل، اليوم الخميس 20-2-2020، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله، بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".وأشار الى أنه "تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن سيطرة القوات الأمريكية على مناطق حدودية يدخل منها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على حد قوله.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات

بغداد اليوم- النجف

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وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوضع الصحي في النجف مط

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن رسائل وتطمينات ايجابية ارسلتها القوى السياسية السنية والكردية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل، مبينا أن الضغوطات التي مارستها

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