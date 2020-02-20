قائممقام في ديالى يدعو لإشراك الأسايش في الملف الأمني بعد إيقاف نشاطاتها منذ 2017

2020/02/20 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى حسن دلير، الحميس (20 شباط 2020)، بان نشاط الاسايش م...





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