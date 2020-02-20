2020/02/20 | 16:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجمة البريطانية جولي والترز تعلن إصابتها بسرطان القولون (المستقلة) – رويترز /قالت جولي والترز، إحدى نجمات بريطانيا، إنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمترا من القولون وبدأت علاجا كيماويا بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون فى المرحلة الثالثة.وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين فى […]

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