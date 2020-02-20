2020/02/20 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتقال فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: اتخذنا إجراءات وقائية لمنع انتقال كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: اتخذنا إجراءات وقائية لمنع انتقال كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).