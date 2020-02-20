النجف تدخل على خط أزمة

2020/02/20 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، يوم الخميس، اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتقال فيروس كورونا إلى المحافظة، داعياً الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع انتقال الفيروس.

وقال الياسري في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الحكومة المحلية وعبر مديرية صحة المحافظة اتخذت التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتقال فيروس كورونا إلى المحافظة".

وأضاف أن "المنافذ الحدودية وخصوصاً مطار النجف الأشرف اتخذت الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين للمحافظة بأجهزة حديثة من محارير وكاميرات حرارية، فضلاً عن وضع أماكن مخصصة لحجر أي حالة يشتبه بها والتعامل معها بمهنية طبية عالية من قبل أطباء النجف المختصين".

ودعا الياسري، الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والصحة، إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفيروس للعراق عبر المنافذ الحدودية البرية والمائية والجوية ونشر المفارز الصحية المدعومة بالأجهزة الحديثة لرصد أي حالة إصابة إذا ما حاولت الدخول للعراق".

ودعا محافظ النجف، العراقيين، إلى "عدم السفر في الوقت الحالي خارج المحافظة والبلاد".

وأشار إلى أن "النجف الأشرف آمنة وليس هناك أي حالات إصابة بالفيروس"، مضيفاً أن "هناك متابعة للموضوع من قبل الجهات الصحية المعنية".

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا.

فيما أفادت محطة "إيران إنترناشيونال"، الخميس، بأن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا، في مدينة قم وصل لتسعة اشخاص.

وذكرت المحطة، "مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم وحدها سجلت 8 حالات وفاة، بينما توفيت سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، في مستشفى الإمام الرضا في قم".

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