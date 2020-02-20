تلفزيوني ايراني: عدد الوفيات بسبب كورونا في قم 9 وتشخيص اصابات في مشهد

2020/02/20 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت محطة "إيران إنترناشيونال"، بأن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا، في مدينة قم وصل لتسعة اشخاص.وذكرت المحطة، "مستشفى كامكار-عرب نیا، في مدينة قم وحدها سجلت 8 حالات وفاة، بينما توفيت سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، في مستشفى الإمام الرضا في قم".واضافت انه تم نقل اثنين من العاملين في مستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة.وامس الاربعاء اعلنت ايران عن وفاة شخصين في مدينة قم.وأشارت المعلومات إلى أنه بينما يوجد في مستشفى بهشتي 2100 موظف، فقد تم توزيع نحو 200 قناع فقط من نوع "L-95" في هذا المستشفى.وبحسب تلفزيون "إيران إنترناشیونال" فقد تم تحديد العديد من حالات الإصابة بفيروس کورونا في مشهد، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا علی هذه المعلومات، حتى الآن.يذكر أن كيانوش جهان بور، رئيس العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، أكد في وقت سابق، أن شخصين في قم، وآخر في أراك، قد أصیبا بفيروس كورونا الجديد، وأنهم "یخضعون للمراقبة في المستشفى حاليًا".وأضاف جهان بور: "مع أخذ هذه الحالات في الاعتبار، فإن عدد الأشخاص المصابين بمرض كرفوید-19 (المرض الناتج عن فيروس كورونا) في البلاد، وصل إلى 5 أشخاص".كما أعلن محمد مهدي جويا، رئيس مركز الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، عن نقل 5 أشخاص آخرين مشتبه بهم من مدينة قم إلى مستشفيات طهران.وفي غضون ذلك، تم الحجر الصحي على شخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في مدينة بابل في مازندران.

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