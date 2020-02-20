2020/02/20 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ أثارني موضوع مؤخرا حول ترجمة كتاب "الفجر" لكاتبه الألماني نيتشه، كان التقديم فيه شيء لا يربطه بموضوع الكتاب إلا مفهوم التربية بقلم المترجم محمد الناجي، وإذ كنا لا ننكر للأستاذ محمد الناجي أعماله الأخرى في نقل المعارف الإنسانية إلينا ومن بينها ترجمات أخرى له لنفس الفيلسوف إلا أننا نقف مندهشين لذلك التقيدم في كتاب "الفجر"، إن موضوع الكتاب يتناول نقدا مفصلا لنيتشه لمفهوم الأخلاق شقها في التقديم نقيض ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عذري مازغ - نيتشه والترجمة العربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عذري مازغ - نيتشه والترجمة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).