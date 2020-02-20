كمال انمار احمد - ( خواطر نقدية في السياسة )

2020/02/20 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد "السياسي هو الفرد الأوفر حظاََ في الاعلام،و الاقل تأثيرا في العمل"" هل يمكن ان تسمي اي شيء نقي،نعم باستثناء السياسة لانها الشيء الذي لا يمكن ان يكون الا غير نقي""تساند السياسة،اصحاب العقليات البائسة،و الفكر اللامبالي.و هي قد تسحق بشكل ما،العبقرية و الفكر النافع.فهي تلعب مع من يود مصالحه اولا دون الاخرين،و تلعب على من يود مصالحه و مصالح الاخرين معا.""السياسة الفاشلة،......

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