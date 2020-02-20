حسين علوان حسين - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعطافها الحاد نحو اليمين / 1

2020/02/20 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين هذه هي ترجمتي للمقال المنشور بتاريخ 16 كانون الثاني من هذا العام على موقع مجلة "المراجعة الشهرية" (Monthly Review) و المتوفرة نسخته الأصلية على الرابط : https://mronline.org/2020/01/16/britain-exits-the-european---union---and-takes-a-sharp-right-turn......

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