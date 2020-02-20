كاشفة التفاصيل.. حكومة اقليم كوردستان: رئيس حزب مدين للأهالي بـ70 مليار دينار

2020/02/20 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، الخميس، عن وجود رئيس حزب، مدين للأهالي ب70 مليار دينار، مؤكدا عدم التغاضي عن استرجاع الديون "من أي شخص".وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل للصحفيين، ان حكومة الاقليم ملتزمة بتنفيذ القانون الذي ينص احد بنوده على استيفاء القروض من التجار.واضاف ان "هناك شخصا يعتبر نفسه تاجرا وقد اسس حزبا ايضا ومن اجل التهرب من دفع الديوان يقوم بذر الرماد في العيون وان يضلل الرأي العام، مشيرا ان هذا الشخص مدين بـ70 مليار دينار للناس والحكومة تطالبه بها.واردف ان الشخص نفسه متهم بالتجاوز على الاملاك العامة ويريد ان يحول منطقة خضراء في مدينة السليمانية الى "فيلا" ويبيعها، مشددا ان وفق القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة لن يتم التغاضي عن الديون عن اي شخص".

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