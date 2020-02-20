البنتاغون: نأمل أن تجد تركيا وروسيا طريقة لتفادي الصدام في إدلب

2020/02/20 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تجد روسيا وتركيا طريقة لتفادي الصدام في محافظة إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في تصريح، إن المنطقة تشهد نزاعا كبيراً بين روسيا وتركيا، مشيرا الى ضرورة أن يجد البلدان سبيلاً يعمل على تفادي استمرار الازمة السورية، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استعداد بلاده لاستخدام كل قوتها إذا ما قررت إطلاق عملية عسكرية في إدلب.

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