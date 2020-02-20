عبد اللهيان: من المقرر أن يتم عقد محكمة ضد ترمب لأنه المسؤول عن اغتيال سليماني

2020/02/20 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت طهران انه من المقرر أن تعقد محكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باعتباره المسؤول عن إصدار الأمر باغتيال قاسم سليماني.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، ان بلاده ليست بحاجة إلى لجنة لتقصي الحقائق، بل بحاجة إلى لجنة للتحقيق، ولابد من إرسال قاضي تحقيق بسرعة إلى العراق لبحث الإجراءات التي نفذها الأميركيون خلال هذه الفترة.

وأوضح عبد اللهيان أن قاضي التحقيق لابد أن يبدأ من محل الحادث، ويقوم بالاستفسار من كبار المسؤولين العراقيين، وفي المرحلة الثانية تتم إدانة ترمب، وينبغي أن تعقد إيران محكمة تصدر حكما بأن جميع أموال ترمب يشملها الموضوع الإرهابي، مشددا على أن الانتقام لاغتيال سليماني، هو أبعد من إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق.

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