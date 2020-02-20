الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا

2020/02/20 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، تقديم خطة منقحة لمجلس الأمن الدولي من أجل تمويل تقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق شمال غربي سوريا.

وقال لوكوك، في تصريح، إن حجم المساعدات الحالي لا يتناسب مع حجم المأساة في سوريا ولا يكفي لسد الاحتياجات، مبينا أن الخطة المنقحة ستكون بمبلغ خمسمئة مليون دولار لتمويل المساعدات لأكثر من مليون نسمة في سوريا.

وأكد المسؤول الاممي استمرار المناقشات لدراسة جميع الإمكانيات التي يمكن توفيرها لتوسيع المساعدات الإنسانية في إدلب، مشيرا الى التوجه الى الحكومة السورية للحصول على إذن لتقييم الأوضاع في المناطق الخاضعة للجيش السوري.

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