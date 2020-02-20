آفاق الوجه التراجيدي للفقر ودونه في العراق

2020/02/20 | 16:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى محمد غريب منذ القدم بقى الفقر إخطبوط يدمر طاقات البشر وتقدمهم ويسحقهم تحت طائلة الحاجات الطبيعية جداً من سكن وغذاء ودواء وملبس، وتطورت الحاجات متزامنة مع التطور والتقدم ليصبح […]

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