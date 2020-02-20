انخفاض صادرات النفط السعودية في 2019

2020/02/20 | 16:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت صادرات النفط السعودية بنسبة 10.75% خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.339 مليون برميل يوميا، فيما كانت في 2018 عند مستوى 9.344 مليون برميل في اليوم.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به البيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI)، حيث تجمع هذه المبادرة البيانات المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي والمصرح عنها ذاتيا من قبل 117 دولة.

وأدت الهجمات، التي تعرضت لها السعودية في شهر كانون الثاني من العام الماضي، إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية للبلاد، مما خفض حجم الصادرات النفطية إلى أدنى مستوى لها خلال 22 شهرا، لتصل إلى 6.67 مليون برميل يوميا، وأثر لمدة أسابيع على 5% من إمدادات النفط العالمية.

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