بالوثيقة.. واسط تطالب باغلاق منفذ الزرباطية الحدودي مع ايران

2020/02/20 | 16:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب محافظ واسط وكالة، عادل حمزة غريب، اليوم الخميس، من امانة مجلس الوزراء، باغلاق منفذ الزرباطية الحدودي مع ايران على خلفية تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا في ايران.

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