عراقيون يطلقون هاشتاك

2020/02/20 | 16:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اطلق ناشطون عراقيون على مواقع التواصل هاشتاك "اغلقوا الحدود مع ايران" بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا المميت بمدينة قم الايرانية فيما سخر اخرين من اجراءات الوقاية التي تتخذها السلطات الصحية في العراق لمنع تسلل الوباء الى البلاد .

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