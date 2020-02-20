2020/02/20 | 16:17 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كوردستان تعقد اجتماعا لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تعقد اجتماعا لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تعقد اجتماعا لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).