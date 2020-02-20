تحالف القوى: تكليف علاوي ضربة للشراكة الوطنية و استهانة بحقوق المكونات

2020/02/20 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تحالف القوى، فلاح الزيدان، اليوم الخميس، إن تكليف محمد علاوي ضربة للشراكة الوطنية و استهانة بحقوق المكونات .

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