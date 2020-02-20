الغارديان: تراجع زخم المد الإيراني بسبب مقتل سليماني وطهران تعاني لتعويض مقتله

2020/02/20 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا أشارت فيه الى تراجع زخم المد الإيراني في المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “إيران تحاول ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اغتيال سليماني”، ان طهران لا تزال تعاني في سبيل تعويض مقتل سليماني، والذي نتج عنه ظهور خلل كبير، في المنظومة السرية التي كانت تحيط بفيلق القدس، وهو ما أدى بالتالي الى توجهها بالفعل، إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، لسد فجوة رحيل سليماني، مستدركة بأن الأخير لا يستطيع فعل الكثير، بعد أن أمضى أربع عشرة سنة مختبأ على حد تعبير التقرير.

ووصف التقرير مقتل سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد بالعاصمة العراقية، بأنه يمثل أبرز حادثة منذ سقوط النظام العراقي السابق عام الفين وثلاثة، مشيرة الى توقعات بأن يكون تقدم قوات النظام السوري شمالي غربي البلاد، خلال الأسابيع الماضية، بأمر إيراني لرد الاعتبار لها بعد مقتل سليماني.

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