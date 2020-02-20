دوبرداني: نواب نينوى جمعوا التواقيع الرافضة لإنشاء مخيم بزمار لإيواء عائلات داعش العراقية

2020/02/20 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، عن قيام ممثلي المحافظة بالبرلمان، بجمع تواقيع ترفض انشاء مخيم بالمحافظة، لإيواء عائلات عناصر داعش بعد نقلهم من مخيم الهول السوري.

وأوضح دوبرداني في تصريح، ان ممثلي محافظة نينوى في البرلمان، جمعوا تواقيع وأرسلوها الى قيادة عمليات نينوى، عبروا من خلالها وبشدة، عن رفضهم انشاء مخيم في ناحية زمار، لإيواء أسر عناصر داعش القادمين من مخيم الهول في سوريا الذي يعتبر من أخطر المخيمات وفق التقارير الدولية، والذين يبلغ عددهم أكثر من ثمانية عشر ألف شخص، مطالبا الحكومة بإيجاد حل للمشكلة، والعمل على إعادة تأهيل تلك الأسر داخل المجتمع، بالشكل الذي يضمن منع عودة التنظيم الإرهابي.

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