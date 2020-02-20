ميسان تغلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام

2020/02/20 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلنت حكومة ميسان المحلية، اليوم الخميس، عن علق منفذ الشيب بشكل تام مع الجانب الايراني.

وقالت حكومة ميسان في بيان صحفي مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "تقرر غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام".

واضافت "وذلك كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفايروس كورونا في الفترة الاخيرة".

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