للأمهات.. خلطة آمنة لعلاج مشاكل شعر اطفالك

2020/02/20 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رعاية شعر الأطفال ليس مقصود بها، اعتماد الأدوات الخشبية عند التسريح أو حتى اللجوء إلى الشامبوهات المخصصة فقط وإنما تعني أيضًا عمل الخلطات الطبيعية المقوية للشعر من ناحية والمعالجة لبعض مشكلاته من ناحية أخرى.

أفضل خلطة طبيعية يُنصح بها لشعر الأطفال

لتحضير هذه الخلطة، أنتِ في حاجة إلى:

5 ملاعق طعام من زيت الزيتون

5 ملاعق طعام من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

فوائد المكونات

زيت الزيتون: يستخدم لتقوية شعر الطفل، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساهم في ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور، بل أن المداومة على تطبيقه تجعل الشعر أكثر نعومة وتضيف اللمعان إليه.

زيت الخروع: يعزز الدورة الدموية في بصيلات الشعر، كما أنه يمد الشعر بالحمض الأميني أوميجا 6 الهام جداً لنمو الشعر.

وبالإضافة لذلك، الحمض الدهني أوميجا 9 الموجود بزيت الخروع يعمل على زيادة رطوبة فروة الرأس.

عصير الليمون: حمض الستريك به يساعد على مكافحة القشرة من جذور بصيلات الشعر.

طريقة التحضير

اخلطي الزيوت مع بعضها البعض ثم أضيفي لهم عصير الليمون وقلّبي جيداً.

نظفي شعر طفلتك بالماء وبعد أن تجففيه، خذي كميات تدريجية من خليط الزيوت المحضر ودلكي بها فروة رأس.

وزعي المتبقي على الخصلات ثم لفي الشعر ببونية استحمام لمدة ساعة.

اشطفي الشعر في الأخير بالماء الدافىء والشامبو وكرري الخلطة هكذا مرة واحدة إسبوعيًا.

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