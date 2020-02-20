صالح يبحث مع فريق اممي تأسيس محكمة لمحاسبة عناصر داعش

2020/02/20 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش وتأسيس محكمة دوليه لمحاسبة عناصر التنظيم الارهابي.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ان رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث خلال استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم خان، جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".وأضاف انه "تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

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